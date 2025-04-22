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Суд присяжных: Надин Арсланян виновна

09:25 3242

Суд присяжных Нью-Йорка вынес обвинительный приговор 58-летней Надин Менендес (Арсланян), супруге бывшего сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, признав ее виновной по всем 15 пунктам обвинения. Среди них — взяточничество и препятствование правосудию, сообщают западные СМИ.

Приговор был вынесен в рамках расследования многолетней коррупционной схемы, включавшей получение наличных денег, золотых слитков и дорогостоящих подарков в обмен на политическое влияние.

Надин Менендес была обвинена вместе с мужем в сентябре 2023 года, однако ее судебный процесс был отложен из-за проблем со здоровьем.

Надин Менендес возле здания суда после того, как ее признали виновной

New York Post пишет, что «Надин, одетая во все черное, за исключением розовой маски на лице, не проявила никаких видимых эмоций, когда суд присяжных зачитывал обвинительный вердикт в немноголюдном зале федерального суда Манхэттена. Ее муж не явился в суд и не присутствовал на судебном процессе, который длился около месяца».

В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Надин играла ключевую роль в коррупционной схеме мужа. По словам прокуроров, она выступала «посредником», связывавшим Роберта Менендеса с «бизнесменами, которые передавали им взятки от правительств Египта и Катара», отмечает New York Post. Взамен политик использовал свой влиятельный пост главы сенатского Комитета по иностранным делам, чтобы «лоббировать среди коллег разморозку военной помощи Египту на 300 миллионов долларов».

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка в своем заявлении охарактеризовала пару как «сообщников по преступлению», участвовавших в «коррупционных официальных действиях». «Сегодняшний вердикт посылает четкий сигнал о том, что власть правительственных чиновников не может быть выставлена на продажу», — говорится в заявлении.

В ходе судебного разбирательства прокуроры заявили присяжным, что именно Надин часто принимала деньги и другие подарки от имени бывшего сенатора. «Она держала его в курсе каждого шага дела», — заявил в заключительном слове прокурор Пол М. Монтелеони, сообщает New York Times.

Надин Менендес вместе со своим адвокатом Барри Коберном

Защита Надин Менендес настаивала на том, что прокуратура не смогла доказать прямую связь между найденными в доме пары золотом и деньгами и какими-либо «официальными действиями», предпринятыми ее мужем. Адвокат Барри Коберн выразил глубокое разочарование приговором: «Мы упорно боролись, и это больно. Это очень тяжелый день для нас».

Бывший страховой брокер Garden State Хосе Урибе дал показания о том, что он подкупил Надин новым Mercedes-Benz C-300 в обмен на помощь ее мужа в прекращении уголовного расследования.

Агенты ФБР, которые провели обыск в доме супружеской пары в Энглвуд-Хиллз, обнаружили роскошный автомобиль, припаркованный в их гараже, золотые слитки на сумму более 150 000 долларов, хранившиеся в сейфе Надин. Присяжные увидели более 400 000 долларов наличными, набитыми в конверты и спрятанными по всему дому, в том числе в куртке бывшего сенатора.

«Надин отказалась комментировать…, когда ее спросили за пределами здания суда, что она думает о приговоре и о том, что ее муж не явился на судебное заседание», - пишет New York Post.

Вынесение приговора назначено на 12 июня, через шесть дней после начала тюремного срока ее супруга. Роберт Менендес уже был признан виновным в июле 2024 года и получил 11 лет лишения свободы. Надин грозит длительный срок.

Приговор Урибе будет вынесен позднее в этом году после того, как он признает себя виновным и начнет сотрудничать с правительством.

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