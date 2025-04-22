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Новое направление AZAL – прямые рейсы в Шымкент

10:12 831

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL в рамках расширения маршрутной сети в июне начнет выполнять регулярные рейсы из Баку в Шымкент, информирует пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

Согласно сообщению, первый рейс в город, расположенный на юге Казахстана, состоится 28 июня. Полеты по маршруту Баку-Шымкент-Баку будут выполняться три раза в неделю: из Баку в Шымкент — по понедельникам, средам и субботам, обратно – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

«Шымкент привлекает туристов своими уникальными памятниками архитектуры, древними мавзолеями и красивыми парками», - говорится в сообщении пресс-службы.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.

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