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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

В Баку пожар в цеху: есть погибший

10:19 1269

В Сураханском районе Баку произошел пожар в двухэтажном четырехкомнатном доме, использовавшемся как цех по производству алкогольной продукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

При осмотре места возгорания пожарные обнаружили и передали по назначению обгоревшее тело одного человека. Еще один человек получил ожоги.

Строения, расположенные рядом с горящим домом, были защищены от огня. Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям были оперативно приняты необходимые меры, что позволило полностью ликвидировать пожар.

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