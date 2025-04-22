В Баку пожар в цеху: есть погибший

В Сураханском районе Баку произошел пожар в двухэтажном четырехкомнатном доме, использовавшемся как цех по производству алкогольной продукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

При осмотре места возгорания пожарные обнаружили и передали по назначению обгоревшее тело одного человека. Еще один человек получил ожоги.

Строения, расположенные рядом с горящим домом, были защищены от огня. Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям были оперативно приняты необходимые меры, что позволило полностью ликвидировать пожар.