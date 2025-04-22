Впервые в истории: унция золота стоит более $3500

Золото подорожало до рекордного уровня на фоне нового витка ослабления доллара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом и сохраняющихся опасений по поводу последствий торговой войны. Это привело к росту спроса на активы-убежища, пишет Bloomberg.

Цена золота обновила исторический максимум и впервые превысила $3450 за унцию. Котировки июньских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,3%, достигнув $3504,2 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 07:41 по бакинскому времени.

Доллар упал по отношению к основным валютам, поскольку доверие инвесторов к экономике США пошатнулось из-за комментариев президента Дональда Трампа о председателе ФРС Джероме Пауэлле, пишет агентство. Американский президент усилил давление на председателя ФРС и потребовал, чтобы регулятор снизил процентные ставки. Слабый доллар делает драгоценные металлы более привлекательными для участников, торгующих в других валютах.

В этом году цены на драгоценный металл достигли рекордных значений, поскольку торговый конфликт дестабилизировал финансовые рынки, снизив спрос на рискованные активы и ускорив бегство в «тихие гавани», пишет Bloomberg. Крупнейшие центральные банки также пополняют свои резервы золотом, что поддерживает устойчивый спрос во всем мире. В этом году цена на золото выросла более чем на 30%, что сделало его одним из самых доходных товаров.

Инвесторы избавляются от активов США из-за опасений по поводу пошлин и разногласий между Трампом и Пауэллом, что позволяет золоту оставаться в выгодном положении, рассказал главный аналитик KCM Trade Тим Уотерс.

В Goldman Sachs прогнозируют, что золото продолжит рост до новых рекордных значений. В банке ожидают, что к концу этого года цена на драгоценный металл вырастет до $3700 за унцию, а в середине следующего года цена может достичь $4000 за унцию.