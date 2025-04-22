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Гарвард против Трампа

10:41 795

Гарвардский университет обратился в суд из-за того, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование вуза на 2,2 миллиарда долларов, говорится в заявлении президента университета Алана Гарбера.

«Мы подали иск, чтобы отменить заморозку финансирования, поскольку это незаконно и выходит за рамки полномочий правительства», — сообщил Гарбер. Он отметил, что последствия действий администрации Трампа «будут серьезными и долговременными». По его словам, сокращение медицинских, научных и технологических исследований «подрывает способность страны спасать жизни американцев» и «поддерживать позиции Америки как мирового лидера в области инноваций». Гарбер добавил, что в качестве объяснения своих действий власти США ссылаются на антисемитские выступления в кампусах вуза.

«Как еврей и американец, я очень хорошо знаю, что существуют обоснованные опасения по поводу роста антисемитизма. Для эффективного решения этой проблемы необходимы понимание, стремление и бдительность. Гарвард серьезно относится к этой работе. Мы будем продолжать бороться с ненавистью со всей безотлагательностью, которой это требует, поскольку мы полностью выполняем наши обязательства по закону. Это не только наша юридическая ответственность. Это наш моральный долг», — заявил он.

Иск подан в федеральный суд Бостона, уточняет Reuters. В качестве ответчиков в нем указаны различные чиновники и правительственные агентства.

Представитель Белого дома Харрисон Филдс, комментируя иск университета, заявил, что программа федеральной помощи таким учреждениям, как Гарвард, подходит к концу. Он заявил, что «средства налогоплательщиков — это привилегия, а Гарвард не выполняет основные условия, необходимые для получения доступа к этой привилегии».

Американские власти 11 апреля направили в Гарвард письмо, в котором заявили, что сохранят федеральное финансирование, только если университет проведет широкие реформы. В противном случае власти пригрозили прекратить финансирование на общую сумму почти девять миллиардов долларов. Среди требований, предъявленных администрацией Трампа Гарварду: провести реформы в управлении, в том числе сократить влияние преподавателей, которые «более привержены активизму, чем научной деятельности», отказаться принимать студентов, «враждебных американским ценностям и институтам», а также сообщать полиции об обладателях грин-карт, которые нарушают правила поведения. Президент Гарварда Алан Гарбер заявил 14 апреля, что университет не станет выполнять требования правительства. После этого правительство США заморозило финансирование университета на более чем 2,2 миллиарда долларов в виде грантов и контрактов. По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует дополнительно лишить Гарвардский университет одного миллиарда долларов финансирования. Речь идет о средствах, выделенных на исследования в области здравоохранения.

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