Трамп теперь в учебниках истории России

Об этом сообщил ТАСС один из авторов учебников, председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский.

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине войдет в российские единые учебники истории, когда будут готовиться издания с учетом новых исторических событий.

«Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», — сказал он, назвал усилия США по урегулированию «экстраординарными».

Мединский добавил, что не вправе комментировать политику американского президента, но отметил, что как наблюдатель и историк может сказать: «Мы живем с вами в историческую эпоху».

20 апреля Трамп заявил о надежде на сделку России и Украины на следующей неделе. «Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — добавил политик. На какую сделку он рассчитывает, глава американского государства не уточнил.