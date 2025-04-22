Новый мирный план для сектора Газа

Египет и Катар, выступающие посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС, представили новое предложение по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщает BBC.

Инициатива предусматривает «прекращение огня на срок от пяти до семи лет, официальное прекращение войны, полный вывод армии Израиля из Газы и освобождение всех израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах».

По данным катарской газеты «Аль-Араби Аль-Джадид», израильская делегация прибыла в воскресенье вечером в Каир, чтобы провести переговоры с посредниками и добиться прорыва в переговорах с ХАМАС. Согласно сообщению, вчера делегация встретилась с высокопоставленными египетскими чиновниками.

BBC News отмечает, что делегация ХАМАС тоже собирается приехать в Каир для консультаций.

Палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил изданию, что ХАМАС готов передать управление сектором Газа любой палестинской организации, согласованной «на национальном и региональном уровне». По его словам, это может быть как Палестинская администрация, которая контролирует Западный берег реки Иордан, так и вновь созданный административный орган.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее выступал против того, чтобы Палестинская администрация участвовала в будущем управлении сектором Газа, который находится под властью ХАМАС с 2007 года.

Источник издания добавил, что пока рано оценивать, насколько успешным будет предложенный план, но, по его словам, Катар и Египет предприняли «серьезные посреднические усилия», а ХАМАС проявил «беспрецедентную гибкость».

На прошлой неделе ХАМАС отклонил предложение Израиля о временном прекращении огня, но выразил готовность рассмотреть более масштабное соглашение, включающее полное прекращение войны.