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Дни культуры Азербайджана в Кыргызстане

11:07 351

21 апреля в Национальном музее истории Кыргызстана состоялась двусторонняя встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Мирбеком Мамбаталиевым.

Визит Адиля Керимли в Бишкек приурочен к проведению Дней азербайджанской культуры в Кыргызстане.

Приветствуя азербайджанского коллегу, Мирбек Мамбаталиев выразил удовлетворение развитием культурных связей между двумя братскими странами. Он поблагодарил азербайджанскую сторону за содействие в успешной организации Дней кыргызской культуры, прошедших в апреле прошлого года в Баку.

В свою очередь, министр Адиль Керимли поблагодарил кыргызстанского коллегу за теплый прием, оказанный азербайджанской делегации в Бишкеке в рамках Дней культуры. Он отметил, что культурные связи между двумя странами успешно развиваются, а искренние дружеские отношения между главами государств и активизация взаимных визитов за последние годы создают широкие перспективы для культурного сотрудничества.

Адиль Керимли напомнил, что в апреле прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров приняли участие в церемонии закладки фундамента средней школы в селе Хыдырлы Агдамского района, освобожденного от оккупации, подчеркнув, что строительство этой школы является ценным подарком Кыргызстана народу Азербайджана и еще одним примером дружбы и братства между двумя странами.

Отмечено, что культурные связи между Азербайджаном и Кыргызстаном развиваются как в рамках сотрудничества тюркского мира — в таких организациях, как TÜRKSOY, Фонд тюркской культуры и наследия, Международная тюркская академия, так и в двустороннем формате.

Министр охарактеризовал проведение в 2024 году Дней кыргызской культуры в Азербайджане, а также предстоящий показ спектакля «Деде Горгуд» Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтогула Абдумомунова в Баку как важные культурные события.

Подчеркнуто, что существует благоприятная почва для расширения сотрудничества в области культуры. Азербайджанская сторона заинтересована в развитии связей в таких сферах, как театр, кинематография, библиотечное дело и другие направления.

Мирбек Мамбаталиев заверил, что будут прилагаться постоянные усилия для развития сотрудничества по всем направлениям в сфере культуры.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Министры также подписали План практических мероприятий по развитию сотрудничества в области культуры между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой на 2025–2026 годы. Документ предусматривает расширение сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, развитие связей в сфере театра, кинематографии и других областях.

После церемонии подписания стороны обменялись памятными подарками.

Затем министр Адиль Керимли ознакомился с экспозицией Национального исторического музея Кыргызстана. Ему была представлена подробная информация об истории музея, созданного сто лет назад, его выставочных залах и фондах.

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