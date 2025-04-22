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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

США и Китай на пороге новой холодной войны

11:15 521

Напряженность между США и Китаем нарастает, выходя за пределы торговых конфликтов, и может перерасти в масштабное геополитическое противостояние, пишет The Wall Street Journal.

«Все сложнее отрицать, что мы не вступили в новую холодную войну», — заявил газете экс-дипломат США Рик Уотерс.

По данным издания, Вашингтон и Пекин активно формируют собственные геополитические альянсы, усиливая раскол на мировой арене.

Ранее Министерство коммерции Китая призвало торговых партнеров не поддаваться давлению президента США Дональда Трампа, который стремится изолировать Пекин в рамках развязанной США торговой войны.

16 апреля Белый дом предупредил, что действия Китая в ответ на торговую политику США могут спровоцировать новую эскалацию, включая повышение импортных пошлин с текущих 145% до 245%.

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