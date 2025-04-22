Здоровое питание – здоровый ребенок

По его словам, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, хотя потребности детей в энергии в ежедневном рационе различаются в зависимости от возраста, пола, физической активности и состояния здоровья, каждому ребенку необходимо потреблять сбалансированное количество белков, жиров и углеводов: «Чем сбалансированнее рацион ребенка, тем сильнее его иммунитет, он лучше учится в дошкольном и школьном возрасте, у него быстрее развиваются социальные навыки, и он более устойчив к болезням. Сбалансированное питание также играет важную роль в профилактике таких проблем, как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания в будущем. Белки выступают в качестве основного «строительного материала» в организме ребенка. Поэтому потребность в белке в детском возрасте выше, чем у взрослых. Недостаток белка в пище может привести к задержке роста, мышечной слабости, ослаблению иммунитета, потере аппетита и быстрой утомляемости. Напротив, богатая белком, но сбалансированная диета укрепляет организм ребенка, повышает его иммунитет и помогает ему быть более активным в школьных занятиях. Жиры часто кажутся элементом, которого мы боимся использовать в питании детей. Однако правильный тип и количество жира чрезвычайно важны для детей, особенно с точки зрения развития мозга и энергообеспечения».

Правильное питание детей очень важно не только для физического роста, но и для умственного развития, укрепления иммунной системы и повышения общего качества жизни. Первые 5 лет жизни человека — это самые быстрые этапы развития мозга и организма.

А.Акперзаде подчеркнул, что углеводы являются основным источником энергии для детей в их повседневной деятельности: «В качестве здоровых источников углеводов можно отметить цельное зерно, овощи и фрукты, бобовые, молоко и молочные продукты. Простые углеводы, особенно сахар, сладкие напитки, сладости, белая мука, фастфуд, могут привести к повышению уровня сахара в организме у детей. В то же время они приводят к проблеме ожирения. Поэтому эти продукты следует ограничить, и основное внимание следует уделить сложным углеводам. Сладкие напитки и сладости следует ограничить, а вместо них следует давать полезные закуски, такие как фрукты, кефир, молочные продукты и орехи. Потребление воды ребенком также является неотъемлемой частью питания: его следует поощрять выпивать не менее 5-8 стаканов воды в день».

Эндокринолог заметил, что, несмотря на то что чувство неприятия детей к определенным продуктам питания часто вызывает беспокойство у родителей, однако на самом деле это может быть естественной стадией развития.

По его словам, у детей может наступить «период разборчивости в еде», особенно в возрасте от двух до шести лет, в течение которого они могут внезапно отказаться от продуктов, которые они привыкли есть: «Отказ детей от еды может быть периодом, в течение которого они проверяют свое чувство контроля и независимости. Когда ребенок чувствует, что он контролирует ситуацию, напряжение за столом уменьшается и может развиться более расслабленное пищевое поведение. Причины, по которым дети отказываются от еды, тесно связаны не только с физическими, но и с эмоциональными и психологическими факторами. Еда — это не просто способ для детей удовлетворить потребность в питании, но иногда это может быть средством привлечения внимания, выражения эмоций или протеста против чего-либо. Отношение детей к еде во многом зависит от пищевых привычек и атмосферы в семье. Кроме того, ребенок копирует поведение своих родителей. Если мать и отец едят здоровую пищу и не стесняются пробовать разные продукты, ребенок будет подражать этому поведению. Напротив, если родитель разборчив или пользуется мобильным телефоном во время еды, ребенок не сможет сосредоточиться на еде».

А.Акперзаде отметил, что корень чувствительного поведения детей по отношению к определенным продуктам питания кроется в уровне развития их биологических и сенсорных органов: «Иногда отказ от еды — это не просто «каприз, баловство», а может быть следствием того, что организм ребенка еще не готов. У детей вкусовые ощущения сильнее, чем у взрослых. Они особенно чувствительны к горькому, кислому и острому вкусу. Запах пищи также очень важен для детей. Обоняние играет важную роль в развитии или потере аппетита. В то же время пищеварительная система у детей также более чувствительна и слаба, чем у взрослых. Жирная, очень соленая, острая или тяжелая пища может вызывать у детей дискомфорт».

В заключение эндокринолог подчеркнул, что эти причины показывают, что чувство неприятия ребенка к определенным продуктам питания порой не является просто «нежеланием», а зависит от характера и уровня развития его организма и органов чувств: «Понимание этой разницы у ребенка и проявление терпения могут помочь изменить его отношение к еде в положительную сторону».