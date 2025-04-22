На ряде улиц Баку ограничено движение транспорта

В Баку в связи с проведением ремонтных работ на нескольких участках дорог ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Омар Хыдыров.

По его словам, в настоящее время соответствующими государственными структурами проводятся дорожно-ремонтные работы на ряде улиц и проспектов Баку, и поэтому введены временные ограничения на движение транспортных средств.

Движение ограничено: Хатаинский район, пересечение проспекта Бабека и улицы Сулеймана Везирова (вблизи торгового центра); Наримановский район, пересечение улиц Гасана Алиева и Ашуга Моллы Джумы до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли (в обоих направлениях).

Улицы и проспекты, где проводятся ремонтные работы: улица Ахмеда Раджабли, от кольцевой развязки (перед рестораном «Шеки») в направлении станции метро «Нариман Нариманов»; улица Алияра Алиева в направлении проспекта Зии Буниятова; пересечение шоссе Бадамдар и улицы Азиза Назарова; шоссе Бадамдар (вблизи Caspian International Hospital) в направлении центра.