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«Война машин»: украинская армия роботов нагоняет страх на русских

11:56 510

Украина активно разворачивает роботов на фронте. Они стали «новым лицом войны», пишет The Telegraph.

В материале издания отмечается, что один из самых новых представителей украинских боевых технологий - робот «Змей» - уже помогает ВСУ на передовой. Это устройство, управляемое пилотом из безопасного укрытия, ползет низко над землей, обезвреживая российские мины и уменьшая риск для украинских солдат. «Змей» входит в большую серию боевых машин, которые должны составить флот из 15 000 роботизированных систем, которые Киев планирует привлечь в 2025 году. Их цель - частично заменить человеческую силу, которой не хватает на фоне постоянных боев и преимущества России в количестве военных.

Хотя такие системы разрабатываются для спасения жизней, некоторые эксперты предостерегают: автоматизация может снизить моральный барьер к уничтожению противника и кардинально изменить представление о войне. В то же время эта ситуация предоставляет возможность заглянуть в будущее, где борьбу ведут не солдаты, а операторы и инженеры с пультами управления.

Разработчики этих роботов поделились с The Telegraph, что нынешняя война - уже частично «война машин», хотя она еще на этапе активного тестирования. Целью является не замена пехоты, а усиление боевых действий с помощью технологий.

В Украине сейчас работает более 500 оборонных стартапов, ориентированных на беспилотные системы, которые получают поддержку через инвестиции, пожертвования и государственные заказы. Украина первой создала отдельное подразделение - Силы беспилотных систем.

Газета пишет, под конец 2024 года Украина осуществила первый в истории полностью роботизированный штурм вблизи Липцов в Харьковской области. Этот прорыв, по словам Марселя Плихты, бывшего аналитика Пентагона, позволяет говорить о следующем этапе - координации автономных беспилотников, которые работают слаженно, как стая. «Технология еще не совсем готова, но это следующий рубеж», - говорит он.

Пока что дроны больше всего себя проявили в логистике, эвакуации раненых и инженерных задачах, таких как разминирование.

«В НАТО мы сказали, что дроны выполняют скучные, грязные и опасные задачи. Беспилотные системы существуют для сдерживания, обнаружения и нанесения ударов. Это лишь создание времени и пространства для спасения жизней», - заявил Филлип Локвуд, экс-руководитель инноваций в альянсе.

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