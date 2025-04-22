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Глава ШАБАК выдвинул обвинения против Нетаньяху

12:11 124

В Израиле Ронен Бар - глава Общей службы безопасности («Шин-бет», ШАБАК) - на фоне своего продолжающегося уже несколько недель конфликта с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху выдвинул тяжкие обвинения в адрес последнего.

В частности, речь идет о том, что, как утверждает Бар, Нетаньяху требовал от него «персональной лояльности» и подчинения в случае конституционного кризиса лично ему, а не Верховному суду страны (Высшему суду справедливости, БАГАЦ), пишет издание The Times of Israel.

В конце марта Нетаньяху уволил Бара с поста израильской спецслужбы, назвав причиной этого шага «отсутствие доверия». Кабинет министров 20 марта единогласно одобрил это решение. Отставка главы ШАБАК вызвала протесты в Израиле, в Высший суд справедливости были поданы иски об отмене правительственного решения. 8 апреля суд вынес временное постановление, согласно которому Бар должен оставаться на своей должности, пока не будет принято окончательное решение по петициям, поданным против его увольнения. До тех пор правительство может продолжать вести переговоры с возможными преемниками Ронена Бара, но не может ни постоянно, ни временно назначать главу ШАБАК, следовало из этого документа.

21 апреля в формальном заявлении перед судом относительно исков с требованием отменить решение по его отставке Бар подчеркнул, что причиной увольнения стал именно его отказ соответствовать ожиданиям лояльности. Речь идет о решениях, которые глава ШАБАК принял в связи с расследованиями в отношении доверенных лиц премьер-министра Израиля; его отказ помочь Нетаньяху избежать дачи показаний на уголовном процессе; а также политические последствия атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В то же время Бар отверг обвинения в том, что он сам и возглавляемая им спецслужба обладали информацией о готовящемся нападении ХАМАС на Израиль, однако не предупредили премьера Нетаньяху об этой угрозе. Кроме того, Бар пообещал вскоре назвать дату своего ухода с поста главы ШАБАК, однако добавил, что решение суда в этой связи «важнее его личных обстоятельств».

Со своей стороны Биньямин Нетаньяху назвал заявление Бара «ложными утверждениями», а канцелярия премьер-министра заявила, что признание главой ШАБАК провалов в работе спецслужбы оправдывает увольнение Бара по решению правительства. Суд попросил премьер-министра представить свой ответ на комментарии Бара в официальном заявлении, уточняет The Times of Israel.

Среди прочего ШАБАК занимается расследованием ошибок властей, которые сделали возможным массовое убийство израильтян боевиками движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Кроме того, спецслужба расследует предполагаемые незаконные связи между доверенными лицами Нетаньяху и Катаром.

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