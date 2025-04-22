Глава МИД Франции о попытке Путина угодить Трампу

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во вторник назвал заявление президента России Владимира Путина о так называемом «пасхальном перемирии» «маркетинговой операцией», направленной на то, чтобы успокоить американского лидера Дональда Трампа, передает AFP.

«Пасхальное перемирие, о котором он объявил несколько неожиданно, было маркетинговой операцией, операцией очарования, направленной на то, чтобы президент Трамп не проявил нетерпения и гнева», - сказал Барро в интервью радиостанции FranceInfo через день после того, как Россия нанесла авиаудары по Украине.

Так называемое «пасхальное перемирие» Владимира Путина было объявлено 19 апреля 2025 года и якобы предусматривало «одностороннее прекращение боевых действий» со стороны России с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля (30 часов). Заявление было сделано на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, где Путин сослался на «гуманитарные соображения».

Западные СМИ и эксперты назвали перемирие «неожиданным ходом», но выразили сомнения в его искренности. Некоторые, включая BBC и The Washington Post, предположили, что это дипломатический жест, направленный на сохранение благосклонности администрации Дональда Трампа, который требовал прогресса в переговорах по Украине. В ЕС и Великобритании призвали к полному, а не временному прекращению огня.

Уже во второй половине дня 19 апреля, во время действия так называемого «перемирия», российские силы ударили по многоэтажному жилому дому в Херсоне, в результате чего погиб один человек и четверо получили ранения.

В Павлограде (Днепропетровская область) после окончания «перемирия» были атакованы предприятия пищевой промышленности.

21 апреля около 17:00 Вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по с. Петропавловка Купянского района, в результате чего погибли два человека. Также повреждены жилые дома.

Вечером 21 апреля российская армия попала FPV-дроном по 24-летнему мужчине в селе Ивашки Богодуховского района Харьковской области. Также россияне из артиллерии ударили по Купянску, там пострадала женщина.