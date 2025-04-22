Разведка Украины уничтожила колонны россиян при попытке штурма

Перед Пасхой российские войска предприняли попытку прорвать оборону на Запорожском направлении, организовав массированный штурм позиций Сил обороны Украины.
Официальный канал специального подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Артан» опубликовал видео уничтожения российской группировки и сообщил о серьезных потерях со стороны РФ.
April 22, 2025
«Незадолго до Пасхальных праздников российские военные предприняли массированную атаку на позиции Сил обороны и безопасности Украины в зоне ответственности подразделения активных действий ГУР МО Украины «Артан». Противник задействовал более 300 человек, 40 единиц бронетехники, 3 танка и около 10 багги, двигаясь в составе 6 колонн», — говорится в сообщении.
По данным разведки, благодаря слаженной работе «Артана» и других подразделений Сил обороны Украины штурм был сорван: уничтожено или выведено из строя 15 единиц техники, ликвидировано около 100 российских военнослужащих.