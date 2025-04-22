Разведка Украины уничтожила колонны россиян при попытке штурма

Официальный канал специального подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Артан» опубликовал видео уничтожения российской группировки и сообщил о серьезных потерях со стороны РФ.

«Незадолго до Пасхальных праздников российские военные предприняли массированную атаку на позиции Сил обороны и безопасности Украины в зоне ответственности подразделения активных действий ГУР МО Украины «Артан». Противник задействовал более 300 человек, 40 единиц бронетехники, 3 танка и около 10 багги, двигаясь в составе 6 колонн», — говорится в сообщении.

По данным разведки, благодаря слаженной работе «Артана» и других подразделений Сил обороны Украины штурм был сорван: уничтожено или выведено из строя 15 единиц техники, ликвидировано около 100 российских военнослужащих.