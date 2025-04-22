Израильтяне репетируют войну с Ираном

На фоне растущей напряженности из-за ядерной программы Ирана ВВС Израиля провели учения, имитирующие ракетные атаки на израильские авиабазы. Ранее базы подвергались иранским ударам в апреле и октябре 2024 года.

Предполагается, что учения направлены на повышение готовности в случае, если переговоры США и Ирана по ядерной программе провалятся. Об этом сообщает телеканал КАН.

На прошлой неделе в газете The New York Times появилось сообщение, согласно которому планы Израиля и США касательно ударов по Ирану были приостановлены. Предположительно, за этим стоит президент Дональд Трамп. Представители Израиля были застигнуты врасплох этой публикацией, а в Иерусалиме утечку восприняли как тактику давления США на Тегеран.

Второй раунд переговоров США и Ирана прошел в минувшую субботу, 19 апреля, напоминает онлайн-газета The Times of Israel. В результате обе стороны согласились двигаться вперед к «справедливому, долгосрочному соглашению».