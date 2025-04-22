USD 1.7000
EUR 1.9604
RUB 2.1022
Подписаться на уведомления
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Новость дня
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Израильтяне репетируют войну с Ираном

видео
13:46 1050

На фоне растущей напряженности из-за ядерной программы Ирана ВВС Израиля провели учения, имитирующие ракетные атаки на израильские авиабазы. Ранее базы подвергались иранским ударам в апреле и октябре 2024 года.

Предполагается, что учения направлены на повышение готовности в случае, если переговоры США и Ирана по ядерной программе провалятся. Об этом сообщает телеканал КАН.

На прошлой неделе в газете The New York Times появилось сообщение, согласно которому планы Израиля и США касательно ударов по Ирану были приостановлены. Предположительно, за этим стоит президент Дональд Трамп. Представители Израиля были застигнуты врасплох этой публикацией, а в Иерусалиме утечку восприняли как тактику давления США на Тегеран.

Второй раунд переговоров США и Ирана прошел в минувшую субботу, 19 апреля, напоминает онлайн-газета The Times of Israel. В результате обе стороны согласились двигаться вперед к «справедливому, долгосрочному соглашению».

Краткая беседа Гафаровой и Симоняна
Краткая беседа Гафаровой и Симоняна
14:40 1033
«Трогательная забота» России об Армении
«Трогательная забота» России об Армении
14:24 1477
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго слово публицисту
12:12 2765
Москва претендует и на Индонезию
Москва претендует и на Индонезию странная геополитика; все еще актуально
01:18 5371
Запорожье под российским обстрелом: есть погибший и раненые
Запорожье под российским обстрелом: есть погибший и раненые фото; видео
14:01 595
Израильтяне репетируют войну с Ираном
Израильтяне репетируют войну с Ираном видео
13:46 1051
В Баку судят членов ПНФА, призывавших к захвату власти
В Баку судят членов ПНФА, призывавших к захвату власти
13:24 1899
Глава МИД Франции о попытке Путина угодить Трампу
Глава МИД Франции о попытке Путина угодить Трампу
13:13 1260
Глава МИД Грузии о российской оккупации и мире между Азербайджаном и Арменией
Глава МИД Грузии о российской оккупации и мире между Азербайджаном и Арменией
12:28 1802
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать исповедь на заданную тему
12:02 1834
Запутанный четырехугольник. Особый интерес Баку
Запутанный четырехугольник. Особый интерес Баку новая геополитика
00:47 5383

ЭТО ВАЖНО

Краткая беседа Гафаровой и Симоняна
Краткая беседа Гафаровой и Симоняна
14:40 1033
«Трогательная забота» России об Армении
«Трогательная забота» России об Армении
14:24 1477
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго слово публицисту
12:12 2765
Москва претендует и на Индонезию
Москва претендует и на Индонезию странная геополитика; все еще актуально
01:18 5371
Запорожье под российским обстрелом: есть погибший и раненые
Запорожье под российским обстрелом: есть погибший и раненые фото; видео
14:01 595
Израильтяне репетируют войну с Ираном
Израильтяне репетируют войну с Ираном видео
13:46 1051
В Баку судят членов ПНФА, призывавших к захвату власти
В Баку судят членов ПНФА, призывавших к захвату власти
13:24 1899
Глава МИД Франции о попытке Путина угодить Трампу
Глава МИД Франции о попытке Путина угодить Трампу
13:13 1260
Глава МИД Грузии о российской оккупации и мире между Азербайджаном и Арменией
Глава МИД Грузии о российской оккупации и мире между Азербайджаном и Арменией
12:28 1802
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать исповедь на заданную тему
12:02 1834
Запутанный четырехугольник. Особый интерес Баку
Запутанный четырехугольник. Особый интерес Баку новая геополитика
00:47 5383
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться