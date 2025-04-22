Надежды Ирана

В переговорах с США по иранской ядерной программе исламской республике важно отстоять свои национальные интересы, тем не менее заключение выгодной для Тегерана сделки возможно в ближайшее время. Об этом заявила представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

«Мы не торопимся, но и не занимаемся саботажем. Мы считаем, что в короткие сроки реально достичь хорошей сделки [с США], которая будет учитывать национальные интересы [Ирана]», - сказала она во время пресс-конференции.

По словам Мохаджерани, Тегеран считает, что до сих пор все раунды переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы в Омане и Риме проходили хорошо и конструктивно.

19 апреля в Риме между Ираном и США при посредничестве Омана прошел второй раунд непрямых переговоров по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Американскую делегацию возглавлял спецпосланник президента Стивен Уиткофф, исламской республики - глава МИД Аббас Аракчи. По его словам, стороны достигли большого взаимопонимания по ряду вопросов. Следующая встреча Аракчи и Уиткоффа состоится 26 апреля после консультаций на техническом уровне, которые пройдут 23 апреля.