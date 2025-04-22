Япония впервые поможет Украине спутниковыми данными

Япония впервые предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные, речь идет, в частности, о радарных снимках со спутников SAR. Об этом сообщает украинский аналитический OSINT-проект под названием DeepState, публикующий интерактивную карту боевых действий на основе данных из открытых источников.

«Япония согласилась предоставить украинской военной разведке спутниковые геопространственные данные, в том числе радарные снимки со спутников SAR. Это первый в истории шаг такого уровня сотрудничества со стороны Японии. Данные предоставляет японский институт iQPS (Kyushu University's Institute for Q-shu Pioneers of Space)», - говорится в сообщении.

Японский институт подписал с главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины соглашение об интеграции систем iQPS в платформы украинской разведки. Уточняется, что украинская сторона будет получать SAR-данные - изображения, которые создаются с помощью синтетической апертурной радарной технологии.

Согласно данным DeepState, Украина использует спутниковые снимки SAR от нескольких стран: Финляндия предоставляет данные через систему Iceye, Германия - через спутниковые группировки SAR-Lupe и SARah, Италия – с помощью аппаратов Cosmo-SkyMed.