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Запорожье под российским обстрелом: есть погибший и раненые

фото; видео
14:01 596

Войска России атаковали город Запорожье, рассказал глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров. Подробности атаки пока не уточняются.

Федоров сообщил, что в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения беспилотников и управляемых авиационных бомб (КАБов), сработали системы ПВО.

Изначально местные власти заявили, что ранения получили два человека. Позже Федоров сообщил, что одна местная жительница погибла. «69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли», — рассказал глава региона.

Ранения также получили два ребенка: 14-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, четырехлетний мальчик — в состоянии средней тяжести. Сколько всего пострадавших, не уточняется. Судя по фото и видео, повреждены несколько многоэтажных домов и зданий. В одном из районов города произошел пожар.

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