Кремль: Быстрое соглашение по Украине маловероятно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования войны в Украине продолжаются, но «тема слишком сложная, чтобы ожидать быстрых результатов».

Так он прокомментировал заявления США о возможном скором мирном соглашении между Россией и Украиной.

«Мы продолжаем контакты с американцами по различным каналам. Эта тема настолько сложна, что не стоит устанавливать жесткие сроки и пытаться уложить жизнеспособное урегулирование в короткие рамки — это дело неблагодарное», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он добавил, что «работа ведется», но при этом отметил: Украина пока не ответила на предложение президента Владимира Путина обсудить отказ от ударов по гражданским объектам.

Ранее президент США Дональд Трамп дважды заявлял, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто уже на этой неделе. 18 апреля госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон откажется от посредничества, если в ближайшие дни не увидит готовности сторон к завершению конфликта.

Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил осторожный оптимизм, отметив, что последние события дают надежду на урегулирование. Подробности американская сторона не раскрыла.