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Кремль: Быстрое соглашение по Украине маловероятно

обновлено 15:24
15:24 1100

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования войны в Украине продолжаются, но «тема слишком сложная, чтобы ожидать быстрых результатов».

Так он прокомментировал заявления США о возможном скором мирном соглашении между Россией и Украиной.

«Мы продолжаем контакты с американцами по различным каналам. Эта тема настолько сложна, что не стоит устанавливать жесткие сроки и пытаться уложить жизнеспособное урегулирование в короткие рамки — это дело неблагодарное», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он добавил, что «работа ведется», но при этом отметил: Украина пока не ответила на предложение президента Владимира Путина обсудить отказ от ударов по гражданским объектам.

Ранее президент США Дональд Трамп дважды заявлял, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто уже на этой неделе. 18 апреля госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон откажется от посредничества, если в ближайшие дни не увидит готовности сторон к завершению конфликта.

Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил осторожный оптимизм, отметив, что последние события дают надежду на урегулирование. Подробности американская сторона не раскрыла.

*** 14:08

Конкретных планов по переговорам Москвы и Киева о приостановке ударов по гражданским объектам пока нет, есть только подтверждение президента РФ Владимира Путина о готовности это обсуждать. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конкретных планов нет, есть подтверждение президентом Путиным готовности обсуждать этот вопрос. С учетом анализа опыта пасхального перемирия, которое имело место, но никакой конкретики в этом плане нет», - пояснил представитель Кремля.

Песков также отметил, что вопрос об остановке ударов по гражданским целям требует четкого разделения, когда эти объекты могут быть военной целью, а когда нет.

«Президент Владимир Путин объяснил сложность этой темы как раз вчера, отвечая на вопрос журналистов. То есть, говоря об объектах гражданской инфраструктуры, нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях эти объекты могут быть военной целью, а в каких не могут быть», - указал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Киев при желании может устранить препятствия для контактов с российской стороной, если у него есть готовность к переговорам.

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