Борца с коррупцией обвинили в коррупции

Прокуратура Китая выдала ордер на арест Ли Гана, который курировал борьбу с коррупцией в ЦК КПК, сообщает «Синьхуа».

Ли Гана обвиняют в коррупции. В ходе расследования выяснилось, что Ли получал взятки при отборе и назначении должностных лиц в Центральный комитет КПК, а также незаконно занимался коммерческой деятельностью. По версии следователей, он злоупотреблял должностным положением, получая крупные суммы денег и ценные вещи от других лиц в обмен на заключение выгодных контрактов с их компаниями и предоставление рабочих мест в ЦК КПК.

За вышеперечисленные нарушения Ли Ган был уволен и изгнан из рядов Коммунистической партии.