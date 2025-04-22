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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Борца с коррупцией обвинили в коррупции

14:15 1185

Прокуратура Китая выдала ордер на арест Ли Гана, который курировал борьбу с коррупцией в ЦК КПК, сообщает «Синьхуа».

Ли Гана обвиняют в коррупции. В ходе расследования выяснилось, что Ли получал взятки при отборе и назначении должностных лиц в Центральный комитет КПК, а также незаконно занимался коммерческой деятельностью. По версии следователей, он злоупотреблял должностным положением, получая крупные суммы денег и ценные вещи от других лиц в обмен на заключение выгодных контрактов с их компаниями и предоставление рабочих мест в ЦК КПК.

За вышеперечисленные нарушения Ли Ган был уволен и изгнан из рядов Коммунистической партии.

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