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15-й чемпион мира в Баку не приедет, но приедет 17-й

Отдел спорта
14:22 924

Произошло изменение в составе участников шахматной «Битвы чемпионов», которая пройдет с 28 по 30 апреля в Азербайджанском национальном музее ковров.

Из-за проблем со здоровьем в Баку не сможет прилететь 15-й чемпион мира, легендарный индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Его заменит 17-й чемпион мира, узбекский шахматист Рустам Касымджанов. Именно он сыграет с действующим чемпионом Азербайджана Рауфом Мамедовым.

В другой паре сойдутся сильнейшая шахматистка Азербайджана Гюнай Мамедзаде и 10-я чемпионка мира, чемпионка Европы-2002, чемпионка мира-2012 по рапиду Антоанета Стефанова (Болгария).

Участники сыграют в рапид и блиц. Помимо этого, 27 апреля Касымджанов, Мамедов, Стефанова и Мамедзаде проведут сеанс одновременной игры для юных талантов.

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