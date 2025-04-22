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Kapital Bank на международной арене: банк стал партнером крупнейшей узбекистанской IT-экосистемы

14:39 224

В рамках стратегии по расширению международного сотрудничества первый банк Азербайджана Kapital Bank предоставил совместный кредит в размере $22 млн компании MAKESENSE, которая входит в экосистему Uzum. Средства будут направлены на развитие рассрочки и других финтех-сервисов экосистемы.

Совместное кредитование позволяет нескольким финансовым институтам предоставлять средства общему заемщику. Это соглашение стало важной вехой для Kapital Bank, так как впервые в своей истории банк участвует в финансировании юридического лица, действующего на международном финансовом рынке.

Uzum — узбекистанская цифровая экосистема, объединяющая fintech, e-commerce и банковские сервисы для физических лиц и малого и среднего бизнеса: маркетплейс, сервис экспресс-доставки, классический и цифровой банки, BNPL-сервис, платформу для покупки автомобилей, а также приложение для предпринимателей.

В течение прошлого года Kapital Bank активно участвовал в ряде синдицированных кредитных проектов, организованных ведущими международными финансовыми институтами. Банк предоставлял кратко- и среднесрочные кредиты таким авторитетным учреждениям, как Türkiye İş Bankası, VakıfBank, Ziraat Bankası и Agrobank Uzbekistan. Такие международные инициативы открывают новые горизонты для Kapital Bank на мировом финансовом рынке, способствуют укреплению корреспондентских межбанковских отношений, обмену опытом и внедрению более клиентоориентированных решений.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и имеет крупнейшую сеть обслуживания в Азербайджане с 118 филиалами и 54 отделениями по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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