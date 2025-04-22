Российские СМИ довели даже спокойную Швейцарию

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Швейцария, несмотря на свой традиционный нейтралитет, присоединилась к международным санкциям против России, в основном следуя мерам Европейского союза. 28 февраля 2022 Швейцария приняла решение применить все санкции ЕС, включая заморозку российских активов.

Финансовые санкции затронули, в частности, Владимира Путина, Михаила Мишустина и Сергея Лаврова. Страна также поддержала отключение ряда российских банков от системы SWIFT и приостановила соглашение 2009 года о визовых облегчениях для россиян (кроме дипломатов).

По данным на апрель 2025 года, в швейцарских банках заморожено более 14 млрд швейцарских франков (около 15 млрд евро).