Фон дер Ляйен: «Страны «выстраиваются в очередь», чтобы работать с ЕС»

По ее словам, в условиях все более непредсказуемой глобальной ситуации «страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами». Она подчеркнула, что мировой порядок меняется глубже, чем когда-либо после окончания холодной войны.

Об этом она сказала в комментарии Politico.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны стремятся к сотрудничеству с надежными партнерами в Европе после введения торговых тарифов президентом США Дональдом Трампом.

Издание отметило, что в последние недели фон дер Ляйен вела переговоры с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ, которые ищут «надежных партнеров».

Трамп 2 апреля ввел взаимные тарифы: на ЕС – 20%, на большинство других стран – базовые 10%. Через неделю, после обвала финансовых рынков, он приостановил действие повышенных тарифов на 90 дней, но 10% на ЕС и дополнительные 25% на экспорт стали, алюминия и автомобилей остались в силе.

Фон дер Ляйен, напротив, акцентировала внимание на стабильности Европы. По ее словам, доверие к ЕС растет, особенно среди граждан блока. Она сослалась на опрос Eurobarometer, согласно которому 74% поддерживают членство в ЕС — рекорд за последние 40 лет.

«Это о многом говорит. В разгар хаоса Европа остается устойчивой, опираясь на ценности и готовая формировать будущее», — подчеркнула она.

Между тем экономический советник Белого дома Кевин Гассетт заявил о «значительном прогрессе» в переговорах с ЕС по тарифам. Однако, по данным СМИ, после недавних переговоров европейская сторона не получила ясности о сроках отмены американских пошлин.

17 апреля Трамп выразил оптимизм по поводу заключения торгового соглашения с ЕС. Его также посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а до этого он провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен.