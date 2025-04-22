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Сирийские власти отреагировали на предупреждение США

14:54 531

Сирийские власти усилили меры безопасности в Дамаске и других регионах страны после предупреждений США о возможных террористических атаках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, сирийские власти восприняли информацию от Госдепартамента США о потенциальных терактах и диверсиях в ближайшие дни с максимальной серьезностью. В связи с этим силовым структурам и Министерству обороны было поручено оперативно реализовать меры для предотвращения угроз.

Госдеп США предупреждал своих граждан о том, что поездки в Сирию на данный момент опасны из-за риска нападения на туристов возле достопримечательностей, а также в местах большого скопления людей, в том числе торговых центрах.

Ранее сообщалось, что жители Сирии испытывают серьезные трудности из-за нехватки наличных денег, вызванной ограничениями на снятие средств, введенными властями.

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