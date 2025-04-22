Лидер крымских татар: «Трамп тестирует Украину»

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа оказалась в ловушке своих пророссийских заявлений и теперь «прощупывает» власти Украины сигналами о возможных территориальных уступках в обмен на мир.

Об этом он сказал в комментарии проекту «Крым.Реалии».

«Трамп и его окружение сами загнали себя в ловушку. Достаточно вспомнить поток доброжелательных месседжей в адрес Путина и России задолго до начала переговоров. Москва этим воспользовалась, проявив всю свою имперскую сущность. Теперь, как мне кажется, администрация Трампа тестирует руководство Украины, организуя вбросы о необходимости уступок для завершения войны», — сказал Чубаров.