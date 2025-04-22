Лидер крымских татар: «Трамп тестирует Украину»

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа оказалась в ловушке своих пророссийских заявлений и теперь «прощупывает» власти Украины сигналами о возможных территориальных уступках в обмен на мир.
Об этом он сказал в комментарии проекту «Крым.Реалии».
«Трамп и его окружение сами загнали себя в ловушку. Достаточно вспомнить поток доброжелательных месседжей в адрес Путина и России задолго до начала переговоров. Москва этим воспользовалась, проявив всю свою имперскую сущность. Теперь, как мне кажется, администрация Трампа тестирует руководство Украины, организуя вбросы о необходимости уступок для завершения войны», — сказал Чубаров.
Он подчеркнул, что Украина должна категорически отвергать любые предложения о территориальных уступках.
«В таком случае не будет ни мира, ни будущего у украинского государства. На каждую подобную попытку давления власти должны жестко реагировать», — отметил он.
Чубаров напомнил, что Меджлис отвергает любые формы признания российского контроля над Крымом.
«Крым — это родина крымскотатарского народа и неотъемлемая часть Украины. Никто, кроме украинского государства и крымскотатарского народа, не имеет права решать его судьбу», — подчеркнул он.