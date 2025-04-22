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Сахиба Гафарова говорила о большом вкладе Азербайджана в Победу над фашизмом на заседании МПА СНГ

15:04 232

На сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова информировала участников о рабочем визите делегации Азербайджана в город Санкт-Петербург Российской Федерации 17 и 18 апреля.

Было сказано, что цель визита заключалась в участии в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств и 58-м пленарном заседании МПА СНГ, а также в торжественном заседании в честь 80-летия Победы над фашизмом и в иных мероприятиях.

Как было отмечено, в выступлениях на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств и 58-м пленарном заседании МПА СНГ спикер Сахиба Гафарова поделилась своими мыслями о проделанной за истекший период в рамках Ассамблеи работе, проведенных мероприятиях, а также об организационных вопросах.

Также в рамках визита, приняв участие в торжественном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в честь 80-летия Победы над фашизмом в 1941–1945 годах, спикер Милли Меджлиса говорила о большом вкладе народа Азербайджана в историческую Победу. Спикер в своей речи отметила, наряду с иными фактами, и то, что больше половины из более чем 600 тысяч отправленных нашим народом на фронт человек погибли в боях, и что свыше 130 азербайджанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Особо подчеркнув выдающуюся роль азербайджанской нефти в Победе, спикер также довела до сведения собравшихся важность работы в тылу.

Как было отмечено в выступлении, внимание к ветеранам Второй мировой войны в нашей стране и забота о них являются одним из приоритетов государственной политики, реализуемой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Спикер Милли Меджлиса сообщила в своем выступлении на торжественном заседании, что освобождение Азербайджаном своих земель от 30-летней оккупации, восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны благодаря победе, одержанной страной в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, а также возрождение этих земель олицетворяет непоколебимую веру как прошлых, так и нынешних поколений нашего народа в торжество справедливости и их решимость утверждать ее.

Возглавляемая спикером Сахибой Гафаровой парламентская делегация в рамках визита приняла участие и в других мероприятиях по случаю 80-летия Победы.

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