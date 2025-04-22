Сахиба Гафарова говорила о большом вкладе Азербайджана в Победу над фашизмом на заседании МПА СНГ

На сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова информировала участников о рабочем визите делегации Азербайджана в город Санкт-Петербург Российской Федерации 17 и 18 апреля. Было сказано, что цель визита заключалась в участии в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств и 58-м пленарном заседании МПА СНГ, а также в торжественном заседании в честь 80-летия Победы над фашизмом и в иных мероприятиях.

Как было отмечено, в выступлениях на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств и 58-м пленарном заседании МПА СНГ спикер Сахиба Гафарова поделилась своими мыслями о проделанной за истекший период в рамках Ассамблеи работе, проведенных мероприятиях, а также об организационных вопросах. Также в рамках визита, приняв участие в торжественном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в честь 80-летия Победы над фашизмом в 1941–1945 годах, спикер Милли Меджлиса говорила о большом вкладе народа Азербайджана в историческую Победу. Спикер в своей речи отметила, наряду с иными фактами, и то, что больше половины из более чем 600 тысяч отправленных нашим народом на фронт человек погибли в боях, и что свыше 130 азербайджанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Особо подчеркнув выдающуюся роль азербайджанской нефти в Победе, спикер также довела до сведения собравшихся важность работы в тылу.