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О чем договорились сотрудничать Азербайджан и Украина?

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15:10 428

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев встретился с послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ходе встречи была подчеркнута важность документов о сотрудничестве, подписанных между Министерством труда и соцзащиты населения Азербайджана и Министерством социальной политики Украины, а также отмечена работа по предоставлению социально-психологических услуг детям из Украины, пострадавшим в результате военных действий.

В рамках встречи была предоставлена информация о реформах, проводимых в Азербайджане в последние годы в области труда, занятости, социальной защиты и реабилитации, а также об успехах программы цифровизации в социальной сфере.

Посол выразил удовлетворение развитием отношений между странами и подчеркнул важность постоянного взаимодействия и обмена опытом в области социальных реформ. В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив сотрудничества между двумя странами в области социального обеспечения и реабилитации.

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