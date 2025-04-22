В Турции облава на радикальных сирийцев

В рамках продолжающейся работы Главной государственной прокуратуры Измира и Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности проводится выявление и разоблачение действий лиц, связанных с террористическими организациями.

По результатам расследования были выданы ордера на задержание 15 подозреваемых, 12 из которых — сирийцы. Установлено, что они имеют связи с зонами конфликта, распространяют пропаганду через социальные сети и собирают средства для террористической организации.

В ходе операции, проведенной полицейскими группами по указанным адресам, были задержаны тринадцать подозреваемых. В ходе обыска в домах подозреваемых был изъят 1 миллион 361 тысяча лир, золото и цифровые материалы.