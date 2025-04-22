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В поселке Локбатан очищают дворы домов от воды

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Во время сильных дождей Служба объединенного водоснабжения крупных городов работает в усиленном режиме для устранения проблем в различных районах. Рабочие бригады районных управлений водоканала непрерывно занимаются откачкой скопившейся воды, очисткой дождевых и канализационных коллекторов, а также восстановлением их работы.

В некоторых районах столицы канализационная сеть Службы отсутствует, и жители, селившиеся у берегов озер, сбрасывают сточные воды прямо в эти водоемы. Грунтовые воды и обильные осадки во время ливней скапливаются в озерах, повышая их уровень и вызывая затопление дворов и домов.

Одна из таких зон — поселок Локбатан в Гарадагском районе. Несколько дней назад из-за интенсивных дождей уровень воды в местных озерах значительно поднялся. В районе, известном как «Биринджи массив», под водой оказались дворы и некоторые квартиры. Сотрудники Службы оперативно оценили ситуацию и приступили к откачке воды с использованием спецтехники. Для снижения уровня воды в озере у жилых домов задействованы две отводные линии диаметром 800 мм, одна линия диаметром 500 мм и водооткачивающие машины.

Начальник Гарадагского районного управления водоканала Султан Амирасланов сообщил, что с помощью спецтехники были очищены каналы, соединяющие озера, и продолжаются работы по снижению уровня воды. «Также дождевая вода, скопившаяся в подвалах и дворах частных домов Первого Массива, откачивается и утилизируется. Работы в этом направлении продолжаются», — добавил он.

В районах без канализационной системы по заказу ADSEA подготовлены проекты для создания сетей водоотведения. Их реализация проводится поэтапно с учетом состояния существующей инфраструктуры и других факторов согласно плану мероприятий.

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