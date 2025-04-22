США предлагают F-35 Индии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о необходимости расширения оборонного сотрудничества с Индией. В частности, он призвал Нью-Дели к закупке американских истребителей F-35.
США также выразили готовность помочь Индии в освоении запасов газа и критически важных минералов. Кроме того, Вэнс предложил обсудить возможное снятие ряда нетарифных барьеров для расширения американского доступа на индийский рынок.
«Я считаю, что будущее XXI века будет определяться крепостью партнерства США и Индии», — заявил Вэнс журналистам во время четырехдневного визита в Индию, слова приводит Reuters. «Но если мы не сможем работать вместе, XXI век может стать очень тяжелым для всего человечества», — добавил он.
«Мы хотим, чтобы ваша страна покупала больше нашего вооружения, которое, по нашему мнению, является лучшим в мире. Американские F-35 пятого поколения дадут индийским ВВС возможность защищать свое небо и граждан как никогда ранее», — отметил Вэнс.
В феврале премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп договорились о подготовке торгового соглашения, предусматривающего расширение взаимного доступа на рынки и снижение тарифов. Трамп тогда назвал индийские пошлины «крайне несправедливыми» и обратил внимание на торговый дисбаланс. Стороны также договорились начать путь к поставкам Индии F-35.
Визит Джей Ди Вэнса в Индию начался 21 апреля, по его итогам были согласованы базовые принципы будущей торговой сделки.