США предлагают F-35 Индии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о необходимости расширения оборонного сотрудничества с Индией. В частности, он призвал Нью-Дели к закупке американских истребителей F-35.

США также выразили готовность помочь Индии в освоении запасов газа и критически важных минералов. Кроме того, Вэнс предложил обсудить возможное снятие ряда нетарифных барьеров для расширения американского доступа на индийский рынок.

«Я считаю, что будущее XXI века будет определяться крепостью партнерства США и Индии», — заявил Вэнс журналистам во время четырехдневного визита в Индию, слова приводит Reuters. «Но если мы не сможем работать вместе, XXI век может стать очень тяжелым для всего человечества», — добавил он.