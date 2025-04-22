Российские хакеры атаковали Нидерланды

Военная разведка Нидерландов (MIVD) зафиксировала первую попытку российской кибердиверсии против государственного объекта.
Об этом сообщил директор MIVD вице-адмирал Петер Ресинк, представляя ежегодный доклад об угрозах.
По его словам, хакеры пытались получить контроль над системой, чтобы нанести ущерб. Атака была предотвращена. Точная цель не раскрывается, но известно, что хакеры также пытались проникнуть в критическую инфраструктуру. Целью операций, по данным разведки, было сорвать помощь Украине.
Кроме того, Россия атаковала предприятия общественного транспорта и сайты политических партий, чтобы помешать голосованию на выборах в Европарламент.
В докладе подчеркивается рост гибридных угроз со стороны России и Китая — от кибератак и дезинформации до диверсий. С начала войны в Украине количество таких инцидентов в Европе выросло более чем в 10 раз.
По данным CSIS, число атак России увеличилось в 2023 году в четыре раза, а в 2024 — почти втрое. К концу прошлого года активность снизилась благодаря работе западных спецслужб.
«Гибридная война — важный инструмент России наряду с традиционной войной в Украине», — отметил Сет Джонс из CSIS. По его словам, Россия мстит странам, поддерживающим Украину, атаками на компании и инфраструктуру.
Также он подчеркнул, что Россия наращивает военное производство быстрее, чем Европа и США, что создает окно уязвимости.