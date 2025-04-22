Российские хакеры атаковали Нидерланды

По его словам, хакеры пытались получить контроль над системой, чтобы нанести ущерб. Атака была предотвращена. Точная цель не раскрывается, но известно, что хакеры также пытались проникнуть в критическую инфраструктуру. Целью операций, по данным разведки, было сорвать помощь Украине.

Об этом сообщил директор MIVD вице-адмирал Петер Ресинк, представляя ежегодный доклад об угрозах.

Кроме того, Россия атаковала предприятия общественного транспорта и сайты политических партий, чтобы помешать голосованию на выборах в Европарламент.

В докладе подчеркивается рост гибридных угроз со стороны России и Китая — от кибератак и дезинформации до диверсий. С начала войны в Украине количество таких инцидентов в Европе выросло более чем в 10 раз.

По данным CSIS, число атак России увеличилось в 2023 году в четыре раза, а в 2024 — почти втрое. К концу прошлого года активность снизилась благодаря работе западных спецслужб.

«Гибридная война — важный инструмент России наряду с традиционной войной в Украине», — отметил Сет Джонс из CSIS. По его словам, Россия мстит странам, поддерживающим Украину, атаками на компании и инфраструктуру.

Также он подчеркнул, что Россия наращивает военное производство быстрее, чем Европа и США, что создает окно уязвимости.