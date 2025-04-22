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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Иран обещает заставить врагов раскаяться

17:16 546

Любая агрессия со стороны врагов против Ирана получит «решительный ответ», который заставит врагов «раскаяться», заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Али Мохаммад Наейни, сообщает Mehr.

Выступая на встрече, состоявшейся во вторник в Тегеране по случаю 46-й годовщины создания Корпуса стражей исламской революции (КСИР), представитель вооруженных сил заявил, что КСИР в сотрудничестве с другими вооруженными силами страны «даст решительный и достойный сожаления ответ на любое нападение на элементы национальной безопасности».

«Силы КСИР в сотрудничестве с сухопутными войсками страны играли решающую роль в течение восьми лет Священной обороны и противостояния кризисам», - отметил Наейни.

Он также охарактеризовал КСИР как крупнейшую в мире антитеррористическую организацию и заявил, что «этот революционный орган гордится своими усилиями по распространению идей джихада и борьбы с угнетением среди угнетенных народов».

Наейни указал на «выдающуюся роль КСИР в восстановлении страны», а также в реализации инфраструктурных проектов и добавил, что КСИР удалось «запустить гигантские проекты в области строительства плотин, нефтеперерабатывающих заводов и т.д. при меньших затратах и более высокой скорости».

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