USD 1.7000
EUR 1.9604
RUB 2.1022
Подписаться на уведомления
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Новость дня
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Пошлины до 3 521% на солнечные панели из Азии

вводят в США
17:20 928

Министерство торговли США вводит повышенные пошлины на импорт солнечных панелей, произведенных в Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде, сообщает Bloomberg.

Введение пошлин стало кульминацией торгового разбирательства в отношении крупных китайских производителей солнечных панелей с заводами в четырех упомянутых странах.

Расследование, продолжавшееся год, инициировал 46-й президент США Джо Байден после того, как корейская компания Hanwha Qcells и американская First Solar Inc., выпускающие солнечные батареи, обвинили китайских производителей в том, что они несправедливо пользуются государственными субсидиями и продают экспортные товары в США по демпинговым ценам.

Введенные тарифы сильно отличаются от конкретной страны и компании. Максимальные пошлины в размере 3521% установили на товары из Камбоджи, которая отказалась участвовать в расследовании. Для неназванных компаний из Вьетнама установили пошлины в размере 395,9%, из Таиланда — 375,2%, из Малайзии — 34,4%.

Для китайской компании Jinko Solar ввели пошлины в размере 245% на экспорт из Вьетнама и 40% на экспорт из Малайзии. Для другого китайского производителя, Trina Solar, установили пошлины в размере 375% на экспорт из Таиланда, около 200% — на экспорт из Вьетнама. Модули JA Solar из Вьетнама обложили пошлинами в размере около 120%.

Как отмечает Bloomberg, акции китайских производителей солнечных панелей на торгах 22 апреля незначительно снизились, поскольку решение США было ожидаемым, а компании перевели часть производства в такие страны, как Индонезия и Лаос, в отношении которых пошлины не вводили.

По оценке Bloomberg, в 2024 году США импортировали из Малайзии, Камбоджи, Таиланда и Вьетнама солнечное оборудование на 12,9 миллиарда долларов. Это примерно 77% от общего объема импорта солнечных панелей.

Россия наступает на Харьков
Россия наступает на Харьков фото; видео; обновлено 16:38
16:38 3768
Алиев в Китае
Алиев в Китае добавлено фото
16:04 3065
Рядовой Гусейнов застрелился в Нахчыване. Полковник Хазиев получил 4 года
Рядовой Гусейнов застрелился в Нахчыване. Полковник Хазиев получил 4 года
17:46 646
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать исповедь на заданную тему; все еще актуально
12:02 2478
Рамина Шукюрова арестовали
Рамина Шукюрова арестовали
16:24 2764
Кремль дает Трампу понять: Война продолжится
Кремль дает Трампу понять: Война продолжится обновлено 15:24
15:24 3740
Украина уступит свои земли? Новые детали плана Трампа
Украина уступит свои земли? Новые детали плана Трампа новость дополнена
10:38 4540
Трамп умывает руки, Украина принимает бой, Россию кровь не остановит, а свято место займет Евросоюз
Трамп умывает руки, Украина принимает бой, Россию кровь не остановит, а свято место займет Евросоюз haqqin.az обсуждает новый расклад с Марьяной Буджерин, старшим исследователем Центра Белфера; все еще актуально
01:55 9631
В Турции облава на радикальных сирийцев
В Турции облава на радикальных сирийцев
15:36 1590
Краткая беседа Гафаровой и Симоняна
Краткая беседа Гафаровой и Симоняна
14:40 2724
«Трогательная забота» России об Армении
«Трогательная забота» России об Армении
14:24 3426

ЭТО ВАЖНО

Россия наступает на Харьков
Россия наступает на Харьков фото; видео; обновлено 16:38
16:38 3768
Алиев в Китае
Алиев в Китае добавлено фото
16:04 3065
Рядовой Гусейнов застрелился в Нахчыване. Полковник Хазиев получил 4 года
Рядовой Гусейнов застрелился в Нахчыване. Полковник Хазиев получил 4 года
17:46 646
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать исповедь на заданную тему; все еще актуально
12:02 2478
Рамина Шукюрова арестовали
Рамина Шукюрова арестовали
16:24 2764
Кремль дает Трампу понять: Война продолжится
Кремль дает Трампу понять: Война продолжится обновлено 15:24
15:24 3740
Украина уступит свои земли? Новые детали плана Трампа
Украина уступит свои земли? Новые детали плана Трампа новость дополнена
10:38 4540
Трамп умывает руки, Украина принимает бой, Россию кровь не остановит, а свято место займет Евросоюз
Трамп умывает руки, Украина принимает бой, Россию кровь не остановит, а свято место займет Евросоюз haqqin.az обсуждает новый расклад с Марьяной Буджерин, старшим исследователем Центра Белфера; все еще актуально
01:55 9631
В Турции облава на радикальных сирийцев
В Турции облава на радикальных сирийцев
15:36 1590
Краткая беседа Гафаровой и Симоняна
Краткая беседа Гафаровой и Симоняна
14:40 2724
«Трогательная забота» России об Армении
«Трогательная забота» России об Армении
14:24 3426
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться