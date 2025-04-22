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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Уиткофф между Москвой и Вашингтоном

17:31 464

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен посетить Москву на этой неделе.

Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Да», — подтвердил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Уиткофф уже как минимум трижды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным (11 февраля и 13 марта в Москве и 11 апреля в Санкт-Петербурге). Посланник принимал участие и в других встречах по украинскому урегулированию, в том числе в Париже.

Тем временем Госдепартамент США позитивно оценил готовность России к переговорам с Украиной. В эфире телеканала Fox Business официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что «это очень хороший знак».

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