Уиткофф между Москвой и Вашингтоном

«Да», — подтвердил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Уиткофф уже как минимум трижды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным (11 февраля и 13 марта в Москве и 11 апреля в Санкт-Петербурге). Посланник принимал участие и в других встречах по украинскому урегулированию, в том числе в Париже.

Тем временем Госдепартамент США позитивно оценил готовность России к переговорам с Украиной. В эфире телеканала Fox Business официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что «это очень хороший знак».