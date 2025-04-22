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Рядовой Гусейнов застрелился в Нахчыване. Полковник Хазиев получил 4 года

Инара Рафикгызы
17:46 651

Командир воинской части в Нахчыване, где погиб солдат Джейхун Гусейнов, получил 4 года лишения свободы. Начальник медицинской службы той же части приговорен к 3 годам тюремного заключения.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, полковник Самир Хазиев и начальник медслужбы были признаны виновными в превышении должностных полномочий в связи со смертью солдата, тело которого обнаружили спустя два дня после исчезновения из части.

Сразу после трагедии Генеральная прокуратура распространила сообщение о возбуждении уголовного дела по статье 120.2.12 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), однако долгое время оставалось неясным, при каких обстоятельствах произошел трагический инцидент.

Согласно материалам следствия, в заключении судебно-медицинской экспертизы указано, что Джейхун Гусейнов покончил с собой из служебного автомата. В заключении, представленном суду, говорится, что солдат примерно в 05:30 утра выстрелил себе в голову. Пуля прошла навылет через череп.

Обвиняемые — полковник Самир Хазиев и начальник медслужбы Айдын Гулиев — своей вины не признали. В показаниях командир заявил, что Джейхун был очень образованным, рассудительным юношей, отличался от сослуживцев, был религиозен. Он выразил сомнение, что юноша покончил с собой, допуская, что пулю мог выпустить кто-то другой.

В обвинительном заключении говорится, что за несколько дней до инцидента у Джейхуна наблюдались признаки психологической нестабильности, что подтвердили и медицинские заключения. У него был диагностирован астенический синдром — состояние, характеризующееся общей слабостью, бессонницей и раздражительностью. Несмотря на это, командир направил солдата на передовую, а начальник медслужбы не доложил о состоянии бойца. Тем самым оба превысили свои должностные полномочия.

Отметим, что Джейхун Гусейнов, 1999 года рождения, считался одним из самых образованных молодых людей страны. В 2016 году он окончил лицей имени академика Зарифы Алиевой с золотой медалью, набрал 627 баллов и поступил на факультет международных отношений университета ADA. Позже обучался по программе обмена в Японии, где также продемонстрировал отличные результаты. Степень магистра Джейхун получил в Тель-Авиве и, вернувшись на родину, ушел на срочную военную службу.

Напомним, дядя Джейхуна — Гусейнов Джейхун Тахир оглы — погиб в 1994 году в боях за село Талыш во время Первой Карабахской войны. Джейхуна назвали в честь дяди.

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