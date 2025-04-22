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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Туристов расстреляли в Индии

17:51 642

В Индии вооруженные напали на группу туристов. По данным полиции, как минимум пять человек погибли, около 20 получили ранения, некоторые из них в критическом состоянии, сообщает BBC.

Стрельба произошла в Байсаране — живописном горном районе недалеко от Пахалгама, популярного туристического места. Туда можно добраться только пешком или верхом.

По информации полиции, нападавших было двое или трое. Точная информация о числе погибших уточняется. Власти называют это нападение самым крупным на мирных жителей за последние годы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал случившееся терактом и выразил соболезнования семьям жертв.

Полиция перекрыла дорогу в район нападения.

Глава региона Омар Абдулла осудил нападение, назвав его варварством. В свою очередь, представители власти обвинили в атаке пакистанских боевиков. Бывшая глава штата Мехбуба Муфти призвала к тщательному расследованию и усилению мер безопасности.

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