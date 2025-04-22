Туристов расстреляли в Индии

В Индии вооруженные напали на группу туристов. По данным полиции, как минимум пять человек погибли, около 20 получили ранения, некоторые из них в критическом состоянии, сообщает BBC.
Стрельба произошла в Байсаране — живописном горном районе недалеко от Пахалгама, популярного туристического места. Туда можно добраться только пешком или верхом.
По информации полиции, нападавших было двое или трое. Точная информация о числе погибших уточняется. Власти называют это нападение самым крупным на мирных жителей за последние годы.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал случившееся терактом и выразил соболезнования семьям жертв.
Полиция перекрыла дорогу в район нападения.
Глава региона Омар Абдулла осудил нападение, назвав его варварством. В свою очередь, представители власти обвинили в атаке пакистанских боевиков. Бывшая глава штата Мехбуба Муфти призвала к тщательному расследованию и усилению мер безопасности.