Гаага готовится арестовать 20 российских чиновников

Специальный трибунал для суда за преступление агрессии против Украины предусматривает привлечение к ответственности 20 российских чиновников, сообщил источник Deutsche Welle (DW). По его словам, конкретный список составит Киев, но уже известно, что эти лица обладают не персональным, а функциональным, то есть связанным с их должностями иммунитетом, который их не защитит. Речь идет о высокопоставленных политических и военных лидерах, ответственных за планирование, подготовку, инициирование и осуществление преступления агрессии против Украины, добавил собеседник издания.

Изначально сообщалось, что спецтрибунал будет распространяться на высших должностных лиц страны: президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Однако их не будут судить до тех пор, пока они не покинут свои посты. Тем не менее это не помешает вести против них расследование, итогом которого станет подготовка обвинительного заключения. А выдвинуть обвинение и выдать ордер на арест суд сможет уже после снятия неприкосновенности, рассказал другой источник, близкий к созданию трибунала. При этом процесс над Путиным, Мишустиным и Лавровым может быть заочным.

Специальный трибунал создается западными странами в Гааге (Нидерланды) на базе Совета Европы. Свою юрисдикцию он получит от Украины. Инструмент основан на модели Нюрнбергского трибунала, который судил нацистских преступников после Второй мировой войны. Предполагается, что прокурор спецтрибунала рассмотрит доказательства, собранные Международным центром по преследованию преступления агрессии (ICPA) в Гааге, а также досье с аналогичными материалами, переданное Украиной.

Идея создания отдельного суда для рассмотрения преступлений агрессии впервые была озвучена Великобританией в 2022 году. Тогда ее поддержали как украинские власти, так и администрация президента США Джо Байдена, выделившая финансирование и направившая американских прокуроров для помощи в организационной работе. Однако с возвращением Дональда Трампа в Белый дом США прекратили участие в инициативе. В марте Вашингтон объявил о выходе из ICPA. Сейчас в Основной группе по учреждению спецтрибунала, которая разрабатывала концепцию будущего суда с 2023 года, состоят 38 стран.

В конце марта были представлены проекты трех учредительных документов, в том числе устава и соглашения об управлении трибуналом. Чтобы структура была создана, ее должны одобрить две трети участников Совета Европы. При этом многим странам придется провести голосование в своих парламентах по третьему учредительному документу трибунала — соглашению об управлении, поскольку это вопрос финансов и политической позиции. На ратификацию могут уйти месяцы.

Преступление агрессии — отдельная категория международных правонарушений, которая заключается в развязывании войны против другого государства. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, который ранее выдал ордер на арест Путина по обвинению в насильственной депортации украинских детей, не обладает юрисдикцией для проведения таких расследований. Дело по преступлению агрессии можно было бы возбудить в МУС по запросу Совбеза ООН, однако наличие у России права вето исключает этот вариант.