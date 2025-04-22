Мощные взрывы в воинской части в России: введен режим ЧС

Детонация боеприпасов произошла в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области. Как сообщили в Минобороны России, идет ликвидация возгорания.
«22 апреля сего года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС», - сказали в ведомстве.
Также отмечается, что по поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова после пожара в воинской части во Владимирской области создана комиссия для установления всех обстоятельств происшествия, виновных привлекут к ответственности.
Пострадавших при возгорании, предварительно, нет. В Минобороны России заявили, что причиной ЧП стало нарушение требований безопасности.
Стало известно о взрывах близ воинской части в российском регионе pic.twitter.com/G2RdB1IPXP— seymur bakshev (@seymur_bakshev) April 22, 2025
*** 18:19
Жители Владимирской области России заявили о взрывах под Киржачом близ воинской части. Слова очевидцев приводит издание Baza в Telegram.
По информации местного сообщества, в районе, где были слышны взрывы, может находиться склад с боеприпасами.
Уточняется, что власти начали эвакуацию из населенного пункта Барсово, который расположен вблизи места происшествия. В то же время портал Baza пишет, что эвакуация объявлена сразу в семи объектах: селах Барсово и Мирный, садовом товариществе «Звездный», поселках Дубки и Першино, а также в деревнях Храпки и Грибаново.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в Киржачском районе произошел взрыв. На каком именно объекте случился инцидент, губернатор не уточнил. Информации о пострадавших Авдеев не привел.
В МЧС России сообщили, что в Киржачском районе Владимирской области после прогремевшего взрыва ввели режим чрезвычайной сиутации (ЧС).
«ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области. Воздержитесь от поездок в район ЧС!», — говорится в сообщении ведомства.