Мощные взрывы в воинской части в России: введен режим ЧС

Детонация боеприпасов произошла в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области. Как сообщили в Минобороны России, идет ликвидация возгорания.

«22 апреля сего года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС», - сказали в ведомстве.

Также отмечается, что по поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова после пожара в воинской части во Владимирской области создана комиссия для установления всех обстоятельств происшествия, виновных привлекут к ответственности.

Пострадавших при возгорании, предварительно, нет. В Минобороны России заявили, что причиной ЧП стало нарушение требований безопасности.