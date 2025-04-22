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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Новые санкции против Ирана

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Министерство финансов США объявило о вводе в действие нового пакета санкций в отношении Ирана. Решение принято несмотря на ведущиеся с Исламской Республикой переговоры о ядерной сделке.

Новые меры включают ограничения в отношении двух иранских граждан и 12 организаций, которые, в частности, связаны с газовой отраслью и судоходством.

Напомним, что в Риме 19 апреля состоялся второй раунд переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, в которых посредничество осуществлял министр иностранных дел Омана. Как сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с американскими представителями, переговоры прошли в «конструктивной» атмосфере.

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