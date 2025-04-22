Путин призвал Израиль вывести войска из Газы

Президент России Владимир Путин в совместном заявлении с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом выступил за вывод войск Израиля из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Оба лидера отметили необходимость полного вывода израильских войск из сектора Газа и со всех палестинских территорий», — отмечается в совместном заявлении двух глав государств.

Кроме того, уточняется, что Россия и Оман выразили обеспокоенность из-за ситуации вокруг сектора Газа и происходящего там гуманитарного кризиса.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, а также обстановку в Сирии.