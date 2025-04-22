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Азербайджан и Китай подписали документы

19:56 862

Во вторник, 22 апреля, в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику между Министерством энергетики Азербайджана и китайскими компаниями был подписан ряд документов.

Среди подписанных документов — «Инвестиционное соглашение между правительством Азербайджанской Республики и ООО «Universal Solar Azerbaijan» по проекту Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 МВт», «Исполнительное соглашение между Министерством энергетики Азербайджана и компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. о проведении оценки, развитии и реализации проекта ветроэнергетики в море», «Исполнительное соглашение между Министерством энергетики Азербайджана, компаниями China Datang Overseas Investment Co. Ltd и ООО «SOCAR Green» по оценке, развитию и реализации проекта плавучей солнечной электростанции мощностью 100 МВт и системы накопления энергии на батареях мощностью 30 МВт на озере Бёюкшор».

Также было подписано «Исполнительное соглашение между Министерством энергетики Азербайджана, PowerChina Resources Limited и ООО «SOCAR Green» по оценке, развитию и реализации проекта солнечной электростанции мощностью 160 МВт», «Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Институтом электроэнергетического планирования и инжиниринга Китайской Народной Республики по развитию возобновляемой энергетики и планирования электроэнергетической системы» и «Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана, ООО «SOCAR Green», компаниями China Datang Overseas Investment Co. Ltd и PowerChina Resources Limited о развитии проекта морской ветроэнергетики мощностью 2 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря».

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