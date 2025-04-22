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Подарок Путина Трампу

фото
20:02 1268

Телеканал CNN опубликовал портрет, который в марте президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу.

На картине лидер Соединенных Штатов изображен после попытки покушения. Он показан с поднятым вверх кулаком и подтеками крови на лице. Произведение искусства напоминает о моменте покушения на Трампа во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Автором работы является художник Никас Сафронов.

Как рассказал в беседе с CNN художник, для него было важно запечатлеть кровь, шрам и храбрость американского политика в момент покушения.

«Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает», — заявил Сафронов, говоря о картине.

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