Подарок Путина Трампу

На картине лидер Соединенных Штатов изображен после попытки покушения. Он показан с поднятым вверх кулаком и подтеками крови на лице. Произведение искусства напоминает о моменте покушения на Трампа во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Автором работы является художник Никас Сафронов.

Как рассказал в беседе с CNN художник, для него было важно запечатлеть кровь, шрам и храбрость американского политика в момент покушения.

«Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает», — заявил Сафронов, говоря о картине.