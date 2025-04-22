Крупная стройкомпания, трижды сменившая название, тайно вырубила в Баку деревья

В конце марта Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту уничтожения многолетних сосен на территории завода Azon в Ясамальском районе Баку, которое было совершено компанией Avant Group под покровом ночи. Вырубку деревьев зафиксировала группа жителей близлежащих домов. А после того, как эти люди выложили в соцсетях видеозаписи этого акта вандализма, Министерство экологии и природных ресурсов провело проверку и выяснило, что компания Avant Group, незаконно вырубившая деревья, нанесла природе ущерб на более чем 117 тысяч манатов. Результаты проверки были направлены в Генеральную прокуратуру, где были изучены в Управлении по производствам, не связанным с уголовным преследованием.

В результате по факту нарушения были возбуждены уголовные дела по статьям 259.1 и 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев, кустарников или иной растительности с причинением значительного и крупного ущерба) УК Азербайджана. Дела были переданы в соответствующие органы внутренних дел и прокуратуры для проведения предварительного следствия. Отметим, что в прошлом году в Азербайджане были ужесточены наказания за ущерб, нанесенный природе. Согласно поправкам, внесенным в Уголовный кодекс, за причинение особо крупного ущерба (то есть превышающего 50 тысяч манатов) предусмотрено наказание в виде выплаты штрафа, который в три или четыре раза превышает сумму нанесенного ущерба, в размере от трех- до четырехкратного размера ущерба, либо в форме лишения свободы на срок от шести до восьми лет. Таким образом, людей, ответственных за уничтожение многолетних сосен в Ясамальском районе, ожидают серьезные последствия. На официальном сайте компании указано, что Avant Group реализует крупные строительные проекты в регионе, включая жилые комплексы, деловые и рекреационные центры, отели и коммерческие объекты. Председателем совета директоров компании является Али Гусейнов, ранее занимавший важные должности в банковском и страховом секторе Азербайджана.