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Крупная стройкомпания, трижды сменившая название, тайно вырубила в Баку деревья

Новый беспредел. Возбуждено уголовное дело
Отдел информации
20:17 1108

В конце марта Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту уничтожения многолетних сосен на территории завода Azon в Ясамальском районе Баку, которое было совершено компанией Avant Group под покровом ночи.

Вырубку деревьев зафиксировала группа жителей близлежащих домов. А после того, как эти люди выложили в соцсетях видеозаписи этого акта вандализма, Министерство экологии и природных ресурсов провело проверку и выяснило, что компания Avant Group, незаконно вырубившая деревья, нанесла природе ущерб на более чем 117 тысяч манатов. Результаты проверки были направлены в Генеральную прокуратуру, где были изучены в Управлении по производствам, не связанным с уголовным преследованием.

Avant Group под покровом ночи тайно вырубила в Баку деревья

В результате по факту нарушения были возбуждены уголовные дела по статьям 259.1 и 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев, кустарников или иной растительности с причинением значительного и крупного ущерба) УК Азербайджана. Дела были переданы в соответствующие органы внутренних дел и прокуратуры для проведения предварительного следствия.

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане были ужесточены наказания за ущерб, нанесенный природе. Согласно поправкам, внесенным в Уголовный кодекс, за причинение особо крупного ущерба (то есть превышающего 50 тысяч манатов) предусмотрено наказание в виде выплаты штрафа, который в три или четыре раза превышает сумму нанесенного ущерба, в размере от трех- до четырехкратного размера ущерба, либо в форме лишения свободы на срок от шести до восьми лет.

Таким образом, людей, ответственных за уничтожение многолетних сосен в Ясамальском районе, ожидают серьезные последствия.

На официальном сайте компании указано, что Avant Group реализует крупные строительные проекты в регионе, включая жилые комплексы, деловые и рекреационные центры, отели и коммерческие объекты. Председателем совета директоров компании является Али Гусейнов, ранее занимавший важные должности в банковском и страховом секторе Азербайджана.

На официальном сайте компании указано, что Avant Group реализует крупные строительные проекты

До октября 2021 года Avant Group функционировала под логотипом International Development Group, которая ранее называлась Güvən.

В январе 2025 года была зарегистрирована новая компания — Avant Seaside, связанная с Avant Group. Согласно налоговым данным, ее руководителем значится исполнительный директор Avant Group Азер Гумбатов.

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