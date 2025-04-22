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Макрон хочет провести досрочные выборы

20:17 384

Президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов осенью 2025 года, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, французский лидер обсуждал такой шаг с приближенными лицами в течение последних недель, исходя из того, что возросшая активность на международной арене повысила его популярность внутри страны. Наряду с осенью 2025 года также рассматривалось проведение парламентских выборов в 2026 году. Очередные парламентские выборы должны состояться не ранее 2029 года.

По словам источников, обсуждения на данный момент носят лишь консультативный характер, окончательного решения пока нет. 

В офисе французского президента отказались комментировать возможность роспуска парламента, но близкий к Макрону источник сказал во вторник, что он не планирует объявлять досрочные выборы.  

По оценке агентства, подобный шаг может не только пошатнуть воцарившуюся в стране относительную стабильность, но и позволить парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» укрепить свои позиции.

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