Макрон хочет провести досрочные выборы

По данным агентства, французский лидер обсуждал такой шаг с приближенными лицами в течение последних недель, исходя из того, что возросшая активность на международной арене повысила его популярность внутри страны. Наряду с осенью 2025 года также рассматривалось проведение парламентских выборов в 2026 году. Очередные парламентские выборы должны состояться не ранее 2029 года.

По словам источников, обсуждения на данный момент носят лишь консультативный характер, окончательного решения пока нет.

В офисе французского президента отказались комментировать возможность роспуска парламента, но близкий к Макрону источник сказал во вторник, что он не планирует объявлять досрочные выборы.

По оценке агентства, подобный шаг может не только пошатнуть воцарившуюся в стране относительную стабильность, но и позволить парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» укрепить свои позиции.