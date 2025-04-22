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В Израиле передумали

20:28 591

МИД Израиля убрал из своих аккаунтов в социальных сетях записи с соболезнованиями в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

«Покойся с миром, Папа Франциск. Да будет благословенна его память», – говорилось в удалённых публикациях.

К тексту был прикреплен снимок, на котором Франциск запечатлен рядом со Стеной плача.

Как пояснили источники в Министерстве иностранных дел Израиля изданию The Jerusalem Post, посты были размещены ошибочно. Они также напомнили о высказываниях Папы Франциска относительно конфликта между Израилем и ХАМАС.

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