USD 1.7000
EUR 1.9604
RUB 2.1022
Подписаться на уведомления
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Новость дня
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Эстония решила отказать беженцам из Украины

20:47 206

Власти Эстонии в мае текущего года перестанут давать беженцам из Украины деньги на жилье в Таллине.

Об этом в интервью ERR.ee рассказала глава отдела миграции Департамента социального страхования республики Лийс Палоотс.

«Поддержка предоставляется в первую очередь тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и погранохраны во время рассмотрения их заявления», — говорится в сообщении.

Палоотс добавила, что поддержка беженцев из Украины не прекращается, а становится более целенаправленной и устойчивой.

До этого сообщалось, что будущие власти Германии перестанут выплачивать гражданское пособие беженцам из Украины.

США завтра предложат миру признать Крым российским
США завтра предложат миру признать Крым российским
20:30 764
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго слово публицисту; все еще актуально
12:12 4251
Путин призвал Израиль вывести войска из Газы
Путин призвал Израиль вывести войска из Газы
19:27 1530
Мощные взрывы в воинской части в России: введен режим ЧС
Мощные взрывы в воинской части в России: введен режим ЧС видео; обновлено 19:21
19:21 3540
Зеленский сделал заявление о прекращении ударов
Зеленский сделал заявление о прекращении ударов
18:32 3117
Россия наступает на Харьков
Россия наступает на Харьков фото; видео; обновлено 16:38
16:38 5881
Алиев в Китае
Алиев в Китае добавлено фото
16:04 5852
Рядовой Гусейнов застрелился в Нахчыване. Полковник Хазиев получил 4 года
Рядовой Гусейнов застрелился в Нахчыване. Полковник Хазиев получил 4 года
17:46 2413
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать исповедь на заданную тему; все еще актуально
12:02 2935
Рамина Шукюрова арестовали
Рамина Шукюрова арестовали
16:24 4666
Кремль дает Трампу понять: Война продолжится
Кремль дает Трампу понять: Война продолжится обновлено 15:24
15:24 4816

ЭТО ВАЖНО

США завтра предложат миру признать Крым российским
США завтра предложат миру признать Крым российским
20:30 764
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго
Полубог в костюме от Brioni, пророк с загаром от Мар-а-Лаго слово публицисту; все еще актуально
12:12 4251
Путин призвал Израиль вывести войска из Газы
Путин призвал Израиль вывести войска из Газы
19:27 1530
Мощные взрывы в воинской части в России: введен режим ЧС
Мощные взрывы в воинской части в России: введен режим ЧС видео; обновлено 19:21
19:21 3540
Зеленский сделал заявление о прекращении ударов
Зеленский сделал заявление о прекращении ударов
18:32 3117
Россия наступает на Харьков
Россия наступает на Харьков фото; видео; обновлено 16:38
16:38 5881
Алиев в Китае
Алиев в Китае добавлено фото
16:04 5852
Рядовой Гусейнов застрелился в Нахчыване. Полковник Хазиев получил 4 года
Рядовой Гусейнов застрелился в Нахчыване. Полковник Хазиев получил 4 года
17:46 2413
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать
Когда рушится мир, молчать – значит, соучаствовать исповедь на заданную тему; все еще актуально
12:02 2935
Рамина Шукюрова арестовали
Рамина Шукюрова арестовали
16:24 4666
Кремль дает Трампу понять: Война продолжится
Кремль дает Трампу понять: Война продолжится обновлено 15:24
15:24 4816
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться