Эстония решила отказать беженцам из Украины

Власти Эстонии в мае текущего года перестанут давать беженцам из Украины деньги на жилье в Таллине.

Об этом в интервью ERR.ee рассказала глава отдела миграции Департамента социального страхования республики Лийс Палоотс.

«Поддержка предоставляется в первую очередь тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и погранохраны во время рассмотрения их заявления», — говорится в сообщении.

Палоотс добавила, что поддержка беженцев из Украины не прекращается, а становится более целенаправленной и устойчивой.

До этого сообщалось, что будущие власти Германии перестанут выплачивать гражданское пособие беженцам из Украины.