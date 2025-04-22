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Израиль ликвидировал командира «Хезболлы»

20:52 106

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира военного комплекса «Мадждаль Зун» движения «Хезболлах» на юге Ливана.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба армии.

«Сегодня ВВС Израиля нанесли удар по командиру «Хезболлах», ответственному за комплекс «Мадждаль Зун», расположенному в районе Хания на юге Ливана, и ликвидировали его», - говорится в сообщении.

Напомним, что в феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности.

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