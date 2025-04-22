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Шпион Иван Светличный получил суровый приговор

Инара Рафикгызы
21:05 1897

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Иваном Николаевичем Светличным, разоблаченным и арестованным в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает haqqın.az, на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой был зачитан приговор.

Решением суда Иван Николаевич Светличный был приговорен к лишению свободы сроком на 16 лет и 1 месяц.

Отметим, что Иван Светличный был обвинен по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Гражданин Азербайджана Иван Светличный подозревался в умышленной государственной измене в форме шпионажа в ущерб государственной безопасности, суверенитету и обороноспособности, а также в выполнении заданий иностранных спецслужб.

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