Шпион Иван Светличный получил суровый приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Иваном Николаевичем Светличным, разоблаченным и арестованным в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает haqqın.az, на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой был зачитан приговор.

Решением суда Иван Николаевич Светличный был приговорен к лишению свободы сроком на 16 лет и 1 месяц.

Отметим, что Иван Светличный был обвинен по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Гражданин Азербайджана Иван Светличный подозревался в умышленной государственной измене в форме шпионажа в ущерб государственной безопасности, суверенитету и обороноспособности, а также в выполнении заданий иностранных спецслужб.